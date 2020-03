Coronavirus, dilaga la paura. Dopo il caos del blocco di forniture dai paesi Ue. La vergogna, dopo che alcuni scali doganali hanno attivato la pratica ignobile di requisire mascherine destinate a Paesi in difficoltà come l’Italia. E il caos, culminato nella denuncia delle mascherine non a norma ricevute ieri dalla Lombardia, un caso sollevato ieri dagli assessori lombardi, oggi si è ripristinato l’export di prodotti che assicurano la protezione necessaria. «Stiamo discutendo con le autorità francesi e tedesche e sono lieto di annunciare che d’ora in poi la possibilità di esportare sarà nuovamente ripristinata. Ovviamente sotto stretto controllo», ha dichiarato Thierry Breton in un’intervista a Europe 1. Secondo il commissario europeo responsabile per il mercato interno, la Germania ha anche annunciato che più di un milione di mascherine verrebbero spedite subito in Italia. «Ci mobiliteremo tutti affinché l’Italia possa averli», hanno confermato le autorità tedesche.

Ripristinato l’export delle mascherine da Germania e Francia

Finalmente un sospiro di sollievo. Per i medici e gli infermieri in trincea negli ospedali e senza l’armatura necessaria. Per i lavoratori e i cittadini, chiamati a rispettare le regole anti-contagio, ma impossibilitati a farlo. «Un’altra buona notizia», ha subito commentato il ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Che, nel comunicare «che è stata sbloccata l’esportazione, dalla Germania e dalla Francia, di mascherine, tute e schermi facciali», su Facebook ha anche aggiunto: «Siamo impegnati a tutelare la salute dei nostri cittadini. E in questa fase, più di prima, è fondamentale la collaborazione tra gli Stati. Siamo davanti a una crisi che riguarda tutti, in Italia e all’estero. Se rimaniamo uniti possiamo farcela», ha poi concluso il titolare della Farnesina in un generico appello all’Europa. Una Ue fin qui piuttosto scettica. E decisamente poco tempestiva rispetto all’emergenza che ci ha colpito gravemente. E che ormai interessa in prima linea anche molti altri dei suoi Paesi partner.

Tutti ringraziano, ma la vergogna del blocco e delle requisizioni resta…

Finalmente si torna a sentire qualche autorevole voce istituzionale. E così, dopo il titolare della Farnesina, anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, è intervenuto poco fa sullo sblocco delle esportazioni di dispositivi sanitari di protezione personale. Mascherine. Tute e schermi facciali. In arrivo dalla Germania e dalla Francia. Definendolo «un segnale di buon senso. Di solidarietà europea. Segnali che si iscrivono nel solco della leale collaborazione fra stati membri dell’Unione». Un ok arrivato dopo tanto tribolare, che però Patuanelli associa «alla positiva azione della Commissione europea in questa critica contingenza». Abbinando alla soddisfazione anche i personali ringraziamenti per il commissario Breton, «per essersi personalmente adoperato per la soluzione del problema attraverso interlocuzioni dirette». «Sono certo – ha quindi concluso il ministro – che restando uniti e solidali fra Paesi membri e nei rapporti con le Istituzioni Europee, contribuiremo a sostenere e a rendere meno difficile il lavoro eroico che in questi giorni svolgono il personale medico e paramedico, nonché la protezione civile e tutti i volontari». E se voleva essere una toppa agli strappi creati dalla Lagarde sulla Borsa e dalle mascherine-“carta igienica” in Lombardia, è proprio il caso di dire che la pezza non copre i buchi…