Se n’è andato in punta di piedi, per una malattia improvvisa. In soli due mesi. Nicola Petrucci, romano, classe 1958. Militante appassionato, sempre in prima linea. Cortei, manifestazioni, comizi. Lo scorso 7 gennaio, anniversario della strage di Acca Larenzia, aveva compiuto 62 anni. Stava bene… Tanti amici e fratelli “di sangue”, appresa la notizia della morte, nel guazzabuglio caotico dell’emergenza epidemia, lo ricordano sui social con foto e messaggi.

E’ morto Nicola Petrucci, militante storico

Molti non erano a conoscenza della sua malattia. E ricordano storditi l’ultimo messaggio di auguri di buon compleanno. L’ultima telefonata. L’ultima “caciarata” insieme. Nicola era sempre presente, fin da giovanissimo, quando a soli 13 anni si era affacciato alla porta della storica sezione missina di Marconi. “Posso iscrivermi?”. Fu accolto e adottato dai più anziani per non andarsene più. Sempre presente, dai tempi bui delle pistolettate degli anni ’70 fino a oggi.

Non si contano le foto che lo ritraggono sorridente, sguardo dolce, in qualche piazza a manifestare la sua fede. Dalla militanza giovanile missina fino ai presidi sotto Montecitorio per chiedere la verità su Bibbiano e sulla strage di Bologna insieme ai fratelli di “Nessuno resti indietro”. Poco appariscente. Ma sempre lì. Solido nella sua testimonianza quotidiana. Lontano dai riflettori.

Oggi sarebbe in prima fila a chiedere le dimissioni di questo governo di “incapaci e cialtroni”, pronto a scendere in piazza contro chi sta mettendo in ginocchio l’economia nazionale e la dignità dell’Italia. Alla famiglia di Nicola giungano le condoglianze più sentite della direzione e della redazione del Secolo d’Italia.