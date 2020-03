Sovranisti, occhio al bidone! Lo stanno già confezionando per poi rifilarvelo al momento giusto, cioè a buriana finita. Occhio, perché su giornali e talk-show già imperversa la vulgata che vuole Germania, Olanda Finlandia e altra compagnia nordico-protestante-rigorista fare blocco contro l’Italia. Il cui non-detto è che sono i nazionalisti, cioè i sovranisti tedeschi, olandesi e chi più ne più ne maledica, a vanificare le nostre giuste aspettative. È un imbroglio: è l’Europa che rifiuta di aiutarci. È questa Unione (sovietica) Europea a ritirare sdegnosamente la sua mano per non stringere la nostra. È Ursula von der Leyen, il capo del “governo” di Bruxelles, e non Angela Merkel, ad aver bollato come «slogan» la soluzione del Coronabond per aiutare i Paesi flagellati dal Covid-19.

La stampa mainstream attacca gli Stati del Nord ma non l’Europa

Certo, è tedesca come la Merkel. Ma non è la Merkel. A meno che non si voglia intendere che è dalla cancelliera che prende ordini. È quel che pensano Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che infatti quel dì di luglio dello scorso anno non l’hanno votata. Ma se così è, l’Europa non esiste. E se non esiste per gli altri, perché deve esistere solo per noi? Ce lo spieghino quei dotti soloni che da anni ci ammorbano con le loro filippiche contro il nazionalismo e contro il sovranismo. Merce scadente, secondo loro, e che mette radici solo in Italia perché – spiegano con sussiego – solo da noi manca la destra moderna, europea e cha cha cha.

L’obiettivo è spacciare lo stallo attuale come l’esito di un derby tra sovranisti

Dall’altra parte, invece, opposta all’impresentabile patriottica marmaglia italica, c’è l’Europa della pace universale, della solidarietà diffusa, dell’integrazione del diverso. L’Europa delle tante Grete e Carolerackete di cui abbonda il Pantheon comunitario. Così hanno detto, almeno. Ora, però – pluff – non c’è più, è scomparsa. Ora che è l’Italia a bussare, il portone della Ue è serrato. E come in un gioco di prestigio, gli stessi soloni di cui prima ora tirano in ballo Germania, Olanda e Finlandia. Noi contro di loro. Praticamente, un derby tra sovranisti. Et voilà, il gioco e fatto. Ma manco per niente. Signori soloni, o ci state imbrogliando adesso o ci avete mentito prima. O ammettete che è l’Europa a chiuderci ora la porta sul muso o riconoscete che quella di cui strologavate prima era solo una vostra invenzione. In ogni caso, hanno ragione i sovranisti e torto voi.