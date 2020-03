Dramma per Cristiano Ronaldo, la mamma è in fin di vita per un ictus

La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, è stata colpita questa mattina da un ictus. La donna, 65 anni, è stata ricoverata all’ospedale ‘Doctor Nelio‘ di Mendonça de Funchal a Maderia in Portogallo. La madre del campione della Juventus, secondo quanto riportano i media portoghesi, è in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili e andranno monitorate nelle prossime ore.

Ronaldo vola in Portogallo

Cristiano Ronaldo sarebbe già in viaggio per il Portogallo. A quanto riporta il quotidiano portoghese ‘A Bola‘ la presenza di CR7 per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma domani contro il Milan è a forte rischio. In attesa che riprenda in campionato, sospeso in molte partite a causa del coronavirus. Le condizioni della donna sarebbero stabili. Dolores Aveiro è cosciente ma per un quadro completo si dovranno attendere nuovi esami che verranno effettuati nelle prossime ore.

La donna è stata operata