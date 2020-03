Delmastro: “Il governo azzeri i fondi per la cooperazione. Basta follie esterofile”

“La Farnesina, nonostante lo scandalo dei 50 milioni erogati alla Tunisia e dei 21 milioni erogati alla Bolivia, non recede dal folle, miope e ideologico esterofilismo. E rilancia sulla solidarietà internazionale” Andrea Delmastro, parlamentare di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri, ha depositato una risoluzione. Con questa chiede urgentemente di ” azzerare ogni fondo per la cooperazione. Siano doni, prestiti o erogazioni varie, per destinare ogni risorsa a curare le ferite della Nazione”.

In piena pandemia il governo italiano continua nel folle proposito di sottrarre risorse alla guerra in atto contro il coronavirus. Una follia. “Possibile che non capiscano che è folle, mentre ci indebitiamo giustamente per salvare la Nazione, erogare prestiti e doni al mondo intero?”.

Delmastro lancia un appello al governo, soprattutto in un momento in cui stiamo combattendo su due fronti drammatici: quello sanitario e quello economico. Dunque , le cifre: “ Abbiamo ancora quasi 500 milioni di euro di fondi per la cooperazione internazionale: fermiamoli, diamoli alle medesime condizioni alle nostre imprese, salviamo la Nazione. Siamo in guerra e Fratelli d’Italia pretende che anche il governo stia in trincea con l’Italia; e non la diserti per stare al fianco di ogni bandiera che non sia il tricolore”.