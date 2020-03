Sembra un macabro scherzo del post Carnevale, ma che un carabiniere debba finire sotto indagine per omicidio volontario solo per essersi difeso è oltre ogni limite. Massimo rispetto per la magistratura, ma non intendiamo sottacere alcuna indignazione. La procura di Napoli spieghi bene perché deve essere un giovane milite del’Arma a doversi sobbarcare chissà quanti anni di processi per aver sparato a uno – ancora più giovane di lui, povero incosciente – che gli aveva puntato una pistola alla tempia. Finta da sembrare vera. A scopo di rapina.

Che gli era riuscita poco prima, e chissà a chi aveva sottratto quel Rolex con una catenina qualche momento prima assieme al suo complice, giovane quanto lui.

La pistola sulla tempia del carabiniere

15 e 17 anni i rapinatori in erba. 23 anni il Carabiniere che se ne stava per i fatti suoi in borghese con la fidanzata quando ha sentito il freddo di un’arma alla testa. La reazione è stata quella di una persona che temeva per la propria vita: ha estratto l’arma che aveva con se’ e ha fatto fuoco, colpendo due volte. La seconda alla testa del delinquente che lo aveva minacciato.