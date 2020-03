Coronavirus, scuole e università chiuse. Anzi no, il ministro: «Non abbiamo ancora deciso»

Coronaviurs, chiusura di scuole e università. Anzi no, il ministro: «Non abbiamo ancora deciso». È giallo sulla decisione del governo. Prima fonti governative fanno sapere che l’esecutivo avrebbe disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Poi però è arriva la precisazione del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a palazzo Chigi. “Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, non c’è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere se lasciare aperte le scuole o se chiuderle che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore”.