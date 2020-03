L’esercito in strada «non è una misura esagerata». Anzi, è una scelta «utile e necessaria». Come ogni provvedimento mirato al contenimento e alla mitigazione della diffusione del virus. Lo dice con chiarezza Isabella Rauti, vicepresidente dei senatori di Fdi, in un video postato sulla sua pagina Facebook. Un messaggio, il suo, in cui l’esponente di Fdi argomenta i motivi della sua convinzione. Una certezza condivisa dall’intero partito di cui parte.

Isabella Rauti (Fdi): l’esercito in strada è indispensabile

Dunque, interpellata dall’agenzia Dire, Isabella Rauti spiega: «Siamo in emergenza nazionale ed è necessario far rispettare i divieti che sono stati imposti. Molti governatori lo richiedono da tempo. E io penso che ogni misura e ogni intervento che contribuisca al contenimento e alla mitigazione del virus sia utile». Anzi, di più: «È necessaria». Poi, la vicepresidente dei senatori di Fdi prosegue: «Alle forze dell’ordine. Alle forze armate. A tutti gli operatori impegnati. Insomma, a tutti coloro che sono costretti a lavorare, dobbiamo garantire, come continua a chiedere Fratelli d’Italia, condizioni di sicurezza sanitaria. Dobbiamo anche distribuire in modo capillare i dispositivi personali di sicurezza. Credo anche – aggiunge la Rauti nelle conclusioni del suo intervento multimediale – che in questa situazione emergenziale l’operazione “Strade sicure” andrebbe ampliata nel numero. E, come prevede la legge, potrebbero essere inviati i nostri militari accanto alle forze dell’ordine per il pattugliamento delle nostre città».

