Coronavirus, parla l’esorcista: “Qui c’è lo zampino del diavolo. Di sicuro sta godendo”

Ci mancava l’Esorcista. “Qui, c’è lo zampino del diavolo…”. Parola di Don Gianni Sini, sardo, parroco a Olbia ed esorcista ufficiale della diocesi di Tempio Pausania: uno degli oltre duecento in Italia e degli altrettanti nel resto del mondo sentito dall’AdnKronos. L’esorcista non ha dubbi: “Di sicuro, il maligno ora gioisce, sta godendo, sta esultando per questa emergenza del coronavirus; che ha portato a chiudere le chiese, a non celebrare più con i fedeli le messe e i sacramenti, a disciplinare persino i funerali e gli ingressi nei cimiteri. “Devo dire la verità: anche se non sono del parere che il coronavirus sia una punizione divina- premette – sono invece convinto che in tutta questa vicenda certamente

lo zampino del maligno ha la sua parte, perché chiama in ballo la responsabilità umana e personale”.

L’ Esorcista: “Siamo bloccati nel nostro lavoro”

Osserva don Sini: “Le nostre scelte sono a volte scellerate. Non conosciamo ancora, forse, l’origine di questo virus; ma se un domani dovesse venir fuori che è nato da una collaborazione umana o da un progetto perverso che qualcuno aveva, allora sarebbe davvero molto grave e si potrebbe chiamare in causa anche il diavolo”.

Per l’esorcista Don Sini il dramma coronavirus è anche un danno “lavorativo” . “Dal punto di vista di noi esorcisti – sottolinea infatti – siamo bloccati nel nostro lavoro, perché i decreti vescovili parlano chiaro: chiedono di

astenersi dalle azioni sacramentali in cui rientrano anche gli esorcismi. Di questo, il maligno gode. E i posseduti e i loro familiari lamentano che non si possa neanche immaginare cosa voglia dire stare per tutto questo tempo senza un nostro intervento, senza una benedizione, senza nessun aiuto”.