Anche l’Ungheria ordina ai cittadini di rimanere casa. Il primo ministro Viktor Orban ha imposto la quarantena a partire da domani e fino all’11 aprile, ovvero la vigilia di Pasqua. Si potrà uscire di casa solo per fare la spesa, andare a lavoro e altri motivi essenziali. E bisognerà sempre rispettare una distanza di 1,5 metri dagli altri. Tuttavia la lista dei possibili motivi per uscire, pubblicata dal sito Indexs.hu, è più ampia che in altri paesi. È infatti possibile andare anche dal parrucchiere e la manicure. Si può inoltre partecipare a matrimoni, funerali e «attività religiose».

Annuncio di Orban alla radio

È prevista anche una separazione per fasce d’età: gli ultra 65ennni andranno nei negozi alimentari e le farmacie nell’orario compreso fra le nove e mezzogiorno, mentre i più giovani negli altri orari. Orban ha annunciato le nuove restrizioni parlando alla radio pubblica. Alle persone sarà consentito lasciare la propria casa solo per andare al lavoro o per fare commissioni importanti, ha specificato il portale governativo About Hungary.

Finora nel Paese 300 contagiati e 10 morti

Le persone potranno uscire, ma non in gruppo, ha aggiunto il premier Orban, precisando che la polizia magiara aiuterà a far rispettare le nuove regole e potrà imporre multe ma solo come extrema ratio. Secondo i media locali sarebbero previste ulteriori eccezioni, tra cui l’accompagnamento di bambini all’asilo, uscite per necessità mediche, attività sportive individuali e passeggiate, procedure amministrative, matrimoni e funerali. In Ungheria sono stati finora confermati 300 casi di contagio da coronavirus, dieci i decessi. Lo rivela nel suo quotidiano aggiornamento il sito del governo koronavirus.gov.hu. Di questi, nel dettaglio, 286 sono cittadini ungheresi, dieci iraniani, due britannici, un kazakho e uno di nazionalità vietnamita. Il numero delle persone guarite dal contagio – sempre secondo il sito governativo – è aumenta di sei unità passando da 28 a 34.