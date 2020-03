Il coronavirus spezza in due l’Italia. Quella “nuova” è formata dalla Lombardia più 14 province, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. È questa la grande «zona di sicurezza» delimitata dal governo per il «contenimento del contagio». All’interno di tale zona è vietato ogni spostamento delle persone in entrata e uscita, «salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute». Il decreto disegna dunque un’unica «area arancione». A suggerirla, il comitato tecnico scientifico. A giudizio degli esperti, infatti, la «cinturazione» di sole due zone non era necessaria. Per questo è «consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza».

I nuovi divieti scattano sull’intero territorio nazionale. Spetterà alle forze dell’ordine attivare i controlli in porti, aeroporti e stazioni, dove saranno montati i termoscanner. All’interno dei Comuni, invece, scatteranno controlli «a campione». Saranno i cittadini a dover dimostrare, con un’autocertificazione, di avere necessità a varcare il confine della «zona di sicurezza». Al ministero dell’Interno è già operativa una cabina di regia. In queste stesse ore, sempre al Viminale, il ministro Lamorgese ha convocato il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Nel frattempo, ha emanato la direttiva per fissare «percorsi canalizzati» per i passeggeri, stabilire le regole per gli accertamenti e i criteri per chi violerà le norme.

