«Ad Albano al tempo dell’emergenza coronavirus non servono le polemiche, ma sicuramente servono proposte utili ad alleggerire il dramma che i nostri concittadini stanno vivendo». Lo dice forte e chiaro, il capogruppo Fratelli d’Italia Albano Laziale, Federica Nobilio, che poi aggiunge anche: «È incomprensibile in tal senso che la maggioranza Pd si arrocchi dietro la dichiarazione che tutto ciò che si sta facendo, sia a livello comunale che regionale, sia il meglio possibile».

Coronavirus, Nobilio (FdI): sindaco e giunta ci ascoltino

Non solo, riferendosi a quanto discusso e proposto fino ad oggi, la Nobilio fa sapere che «già molte settimane fa avevamo offerto al sindaco come opposizione la nostra collaborazione, costituendo un tavolo permanente per l’emergenza dove si potesse ragionare insieme e condividere informazioni e proposte. Offerta caduta nel vuoto. Il nostro deputato ha chiesto pochi giorni fa di sollecitare la Regione affinché si autorizzasse quanto prima il nuovo reparto attualmente non utilizzato dell’Ospedale convenzionato Regina Apostolorum, con il risultato di essere addirittura accusato di “sciacallaggio”. Abbiamo sul nostro quadrante oltre al Regina Apostolorum, ben 2 ospedali chiusi recentemente (il San Giuseppe di Albano e il De Santis di Genzano) che potrebbero essere facilmente rimessi in funzione, ma proporlo sembra essere una “lesa maestà”!»…