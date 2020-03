Coronavirus, Mediaset “sacrifica” programmi di successo. Rischia anche il “Grande fratello Vip”

Trasmissioni depennate dal palinsesto, altre a rischio. Mediaset sta rivoluzionando i programmi, seguendo quel che accade con il coronavirus. Non è facilissimo, ci sono situazioni difficili da superare. Registrazioni tra Roma e Milano, conduttori e concorrenti che arrivano da varie città. La zona arancione estesa a tutta l’Italia impedisce i movimenti, tutto è a rischio. Un puzzle difficile da comporre.

Mediaset, tra i primi stop c’è “Verissimo”

A meno di ripensamenti, sono state sospese alcune trasmissioni di successo. Ci sarebbe lo stop per “Domenica Live”, “Verissimo” e “CR4-La Repubblica delle donne”. Mediaset ha cambiato per far posto agli approfondimenti in diretta su temi di cronaca e attualità. In pratica, per aggiornare sull’emergenza coronavirus. “Uomini e donne” è andata in onda con il pubblico ma solo perché registrata giorni fa.

La questione del “Grande Fratello Vip”

Punto interrogativo sul “Grande Fratello Vip”. Rinunciare sarebbe un problema, visto lo share che il programma ottiene puntata dopo puntata. Ma mandarlo in onda non è semplice. Mediaset aveva annunciato il prolungamento fino al 27 aprile. Ora si trova di fronte al rebus. Da una parte c’è da mettere sulla bilancia gli ascolti. Sono infatti destinati a salire, perché con la gente “costretta” in casa l’Auditel dovrebbe premiare gli “ospiti” della casa. Dall’altra ci sono questioni organizzative che pesano come un macigno.

Alfonso Signorini si trova in albergo a Milano

Stando all’indiscrezione di Davide Maggio, il problema principale sembra legato alla puntata di mercoledì 11 marzo. Si starebbe pensando di far condurre Alfonso Signorini – che si trova a Milano – dall’albergo in cui alloggia. Ma non è escluso che la puntata possa saltare, anche se molti fan del programma preferirebbero la sostituzione momentanea di Signorini. E si fa il nome di Alessia Marcuzzi, che è residente a Roma e conosce perfettamente le dinamiche del Grande Fratello.