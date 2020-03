Mattarella chiede responsabilità, il centrodestra dice ok e Conte si inabissa. Tutto questo non è normale, il coronavirus non è argomento da usare contro l’opposizione. Perché questo pare voglia fare il premier, invece. Pubblicamente neppure un gesto.

Nel momento drammatico che l’Italia sta vivendo, non è tempo di dispetti. E anche la stessa vicenda personale di Zingaretti – social pazzi a parte – è vissuta con straordinario rispetto da parte di tutti. Se alla politica togli la stretta di mano resta ben poco. E nonostante le prudenze, Zingaretti si è preso il coronavirus.

Sul coronavirus Conte ignora il centrodestra

Solo Conte vive nella sua teca personale e non dà segnali di saggezza istituzionale. Lasciatecelo dire: giusto da noi poteva capitare alla guida del governo uno come Giuseppe Conte in tempo di coronavirus. Non sarà un criminale, ma gli fa difetto assai il rispetto dei ruoli e soprattutto il senso delle istituzioni.