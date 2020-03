Se il morbo infuria, il «pan non ci manca». E quindi, diversamente da quanto accadeva in passato in tempi di carestie ed epidemie, non c’è alcun bisogno di assalto ai forni, cioè ai supermercati. Lo assicura la Coldiretti citando i dati Istat sulla produzione industriale di gennaio scorso. Quella relativa alimenti e bevande ha registrato l’aumento record del 6,8 per cento. Una “provvista” che garantisce gli approvvigionamenti di mercati, negozi e supermercati. Esistono, insomma, tutte le condizioni per evitare inutili e pericolosi affollamenti. Tanto più che i negozi di generi alimentari sono esentati dall’obbligo di chiusura che riguarda invece gli altri esercizi commerciali.

