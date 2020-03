Coronavirus, la Germania sapeva tutto da gennaio e ha taciuto: Meloni rilancia la denuncia di Mario Giordano (video)

«La Germania sapeva tutto del virus da gennaio e ha taciuto. Un comportamento vergognoso e scorretto. Ascoltate e fate girare il video-denuncia di Mario Giordano». Giorgia Meloni rilancia sulla sua pagina Facebook la denuncia del conduttore di Fuori dal coro su Retequattro. La notizia che il primo caso di coronavirus è avvenuto in Germania non ha avuto la visibilità dovuta. O l’indignazione che meritava. Il Paese governato dalla Merkel è stato la porta d’ingresso d’ingresso del coronavirus in Europa. È una circostanza -come dice Giordano- che dovrebbe far fremere tutti d’indignazione. E invece niente. E questo è sconcertante in un Paese, come l’Italia, che è oggetto di una pesante campagna diffamatoria. Spot francesi e servizi della Cnn ci indicano come gli untori del mondo. Ed è cosa vergognosa e intollerabile. Alla fine in Germania ammettono: «Abbiamo focolai come in Italia». Ma se avessero lanciato l’allarme prima, oggi sicuramente non saremmo a questo punto.