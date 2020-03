Coronavirus, il Papa oggi in diretta tv concederà l’indulgenza plenaria

Benedizione urbi et orbi e indulgenza plenaria, in diretta tv, alle 18. Un gesto fortemente simbolico nel tempo dell’emergenza Coronavirus. Una preghiera universale dal sagrato di piazza San Pietro, seguita da una benedizione ”Urbi et Orbi” straordinaria di Papa Francesco. Un’occasione di incontro spirituale che Rai1 propone oggi pomeriggio a partire dalle 17.50. Dopo la liturgia della parola, il Pontefice proporrà alcune riflessioni e preghiere, che saranno seguite dalla benedizione.

Indulgenza plenaria ai malati di coronavirus

Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi e concederà l’indulgenza plenaria ai fedeli durante una preghiera che avverrà alle 18 in una Basilica San Pietro deserta. Un giorno speciale per i cattolici, perché l’indulgenza plenaria è un evento raro che Papa Bergoglio ha deciso di proporre in questo momento così delicato. L’indulgenza plenaria è stata concessa l’ultima volta proprio quando Francesco è stato nominato Papa, e prima ancora nell’anno del Giubileo.

Il coronavirus rivoluziona anche la Settimana Santa

“Il Santo Padre celebrerà i Riti della Settimana Santa all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, senza concorso di popolo”. A renderlo noto è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. “In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, e tenendo conto delle disposizioni fornite dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con Decreto in data 25 marzo 2020 – si legge nel comunicato – si è reso necessario un aggiornamento in relazione alle prossime celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre Francesco: sia in ordine al calendario, sia in ordine alle modalità di partecipazione”.

Due le variazioni rispetto alla scansione tradizionale dei riti pasquale: non ci sarà la Messa crismale del Giovedì Santo e la Via Crucis, invece che dal Colosseo, si svolgerà sul sagrato della basilica di San Pietro. Il 5 aprile, Domenica delle Palme e della Passione del Signore, Francesco celebrerà la Messa alle ore 11. Il 9 aprile, Giovedì Santo, la Messa “in Coena Domini” è in programma alle ore 18. Doppio appuntamento per il 10 aprile, Venerdì Santo: alle 18 il Papa presiederà la celebrazione della Passione del Signore e, alle 21, sul sagrato della basilica di San Pietro si svolgerà la Via Crucis. Sabato Santo, 11 aprile, la veglia nella Notte Santa è in programma alle ore 21. Il 12 aprile, Domenica di Pasqua, la celebrazione per la Risurrezione del Signore si svolgerà alle ore 11. Al termine, il Santo Padre impartirà la Benedizione “Urbi et Orbi”.

Nella foto, Papa Francesco in preghiera (Foto Ansa)