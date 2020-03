Coronavirus, il giorno più triste: 793 morti in 24 ore. I nuovi contagi sono 4.821

Sono 42.681 i contagiati da coronavirus in Italia, ben 4.821 più di ieri. I guariti sono 6.072, ovvero 943 in un giorno. Le vittime sono 793 in più, in totale 4.825. È il giorno più triste perché si tratta dell’angosciante record di morti. Ricoverati in terapia intensiva 2.857, ovvero 202 in più in 24 ore. Questi i numeri dell’emergenza comunicati oggi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

“Stiamo acquisendo -riferisce sempre Borrelli- mascherine su canali diversi per usi diversi. Noi acquistiamo quelle per il personale sanitario, ffp2 e ffp3, ma in questo dipartimento come gli altri uffici pubblici abbiamo mascherine per liberare le mascherine chirurgiche per il personale medico. Su questo tema non c’è nessuna polemica con la Regione Lombardia, stiamo lavorando insieme”.

Troppe persone vanno ancora pericolosamente in giro. “È tassativo il rispetto delle misure prese dal governo, questi numeri sono il segnale forte che non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo”, detto Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto superiore della sanità. “Ci sono ancora situazioni dove con la scusa di fare due passi si fanno assembramenti. Le scappatoie danneggiano noi stessi e i nostri cari e le persone più fragili sono gli anziani. Servono meccanismi di rispetto sistematico delle misure, senza non saremo in grado di allentare la diffusione del virus”.