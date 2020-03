Un vademecum per le persone senza fissa dimora. Un aiuto a orientarsi nelle norme e limitazioni adottate per contenere la diffusione del coronavirus. A stilarlo, l’associazione Avvocato di strada. «Alcune di queste misure – sottolinea il presidente Antonio Mumolo – colpiscono le persone senza dimora che vengono multate e denunciate. In realtà, si tratta di persone che non possono restare in casa, per il semplice motivo che non ce l’hanno». Il ragionamento non fa una grinza. «In queste settimane- prosegue Mumolo – come avvocati volontari stiamo seguendo casi di persone multate e denunciate a Siena, Milano, Roma, Genova, Modena e tante altre città».

Il vademecum stilato dall’associazione “Avvocato di strada”

L’associazione degli avvocati dei “senza fissa dimora” ha anche lanciato un appello a tutte le istituzioni, a cominciare da quella nazionale del governo per passare alle regioni e, infine, ai comuni. Un appello, informa Mumolo, «che è stato firmato da migliaia di cittadini, per cercare di sollevare il problema». Da qui l’idea di stilare un piccolo vademecum «per aiutare le persone senza dimora a superare questa fase». Il vademecum ricorda le principali norme antivirus. Regole di cui “senza casa“, i cosiddetti homeless, probabilmente ignorano persino l’esistenza.

Un aiuto ad orientarsi nelle norme anti-virus

Ad esempio, a chi vive in una struttura o un dormitorio che chiude a determinati orari il vademecum consiglia di chiedere aiuto ai gestori della struttura. O, in subordine, di rivolgersi ai servizi sociali o ai volontari delle associazioni che operano sul territorio. L’obiettivo suggerito è quello di ricevere un aiuto per trovare una sistemazione per tutta la giornata. E se ciò non fosse possibile, di «avere, almeno, un’attestazione da parte loro che dichiari l’impossibilità di trovare un posto». Ai senza dimora, infine, il vademecum ricorda di portare sempre con sé l’autocertificazione predisposta dal ministero dell’Interno in cui si dichiari di essere in strada perché non si ha una casa dove rimanere».