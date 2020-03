Coronavirus, è morto il consigliere comunale di Piacenza: aveva 68 anni ed era della Lega

Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega nord, è morto all’ospedale dove si trovava ricoverato da qualche giorno per aver contratto il coronavirus. Aveva 68 anni. Pavesi era ricoverato nel reparto di malattie infettive e sarebbe deceduto in seguito a complicanze.

“La scomparsa di Nelio Pavesi ci lascia attoniti, profondamente scossi. Oggi piangiamo non solo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale, ma un amico che ha sempre avuto il coraggio di essere trasparente e onesto nell’esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee”. Così il sindacodi Piacenza Patrizia Barbieri, dando voce al cordoglio unanime della Giunta e del Consiglio comunale, ricorda il consigliere Pavesi, sedutotra i banchi di Palazzo Mercanti dal 1998 al 2002 e di nuovo in questo mandato amministrativo, dal 2017 ad oggi.

“La Lega piange oggi la scomparsa di Nelio Pavesi, consigliere comunale, docente, uomo di cultura e appassionato militante, con una lunga storia di tante battaglie alle spalle. Una di queste battaglie, quella contro il coronavirus, ci vede oggi tutti impegnati ed è anche per Nelio che la porteremo avanti, con massimo senso di responsabilità, e la vogliamo vincere. Oggi è un giorno triste e di dolore per chi ha conosciuto e apprezzato Pavesi. Un abbraccio alla sua famiglia”. Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni .

“Nelio era un uomo perbene, padre sollecito, marito premuroso – scrive anche il consigliere piacentino della Lega nord in Regione Emilia-Romagna, Matteo Rancan, in una nota -. Di lui ci rimarranno i suoi insegnamenti, la sua simpatia, il suo impegno e il suo amore per Piacenza, per la quale si è sempre battuto dai banchi del consiglio comunale”.