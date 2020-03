Come diceva un vecchio film di Lino Banfi? Vieni avanti, grillino. Non era proprio questo il titolo, ma il coronavirus deve aver provocato effetti allucinanti su alcuni eletti M5s.

Prendete Matteo Mantero, senatore della Repubblica, eletto nella lista pentastellata. Ha scritto un post delirante, che riportiamo con un certo disgusto, per dovere di cronaca. L’ineffabile parlamentare M5s fa un parallelo tra gli italiani colpiti dal coronavirus e gli immigrati clandestini. Avete capito bene. Incommentabile, fatevi voi un’opinione. Ecco, di sequito, il post integrale.

Il post delirante sul Coronavirus

“Forse ora inizieremo a capire cosa vuol dire essere respinti solo perché si proviene da un paese diverso, essere tenuti segregati contro la propria volontà, magari lontani dalla famiglia, perché considerarti appestati, essere guardati con sospetto o addirittura con paura. Forse ci torneranno alla mente questi giorni la prossima volta che ci verrà voglia di negare la terra a poveri disgraziati che hanno solo la colpa di fuggire da una guerra, da una carestia o magari da un epidemia. Allora questa dolorosa esperienza sarà almeno servita a qualcosa, altrimenti…”. Così scrive in un post su Facebook il senatore del M5S Matteo Mantero, rilanciando gli hashtag #coronavirus e #umanità.

La reazione degli elettori M5s: “Sei un pidiota”

“Mi sa che chi va con lo zoppo impara a zoppicare, lei è diventato un pdiota”. Il commento di uno degli amici su Fb di Mantero la dice tutta. Un altro amico del parlamentare grillino, scrive: “Una cosa è vietare a commercianti, turisti e lavoratori italiani l’ingresso (temporaneamente) per tutelare la salute pubblica ed un altra cosa è fare entrare migliaia di clandestini che poi non lavorano e stanno nei centri d’accoglienza finanziati dalle tasse che pagano imprese e famiglie. Abbiamo il 64% di pressione fiscale per finanziare vitto e alloggio agli sfaticati ed ai delinquenti. Ma per favore Matteo…”

I commenti sulla bacheca del senatore Mantero

Assurdo paragone, come fa notare un altro elettore distingue, opportunamentente. “Una cosa essere respinto per un’immigrazione non controllata anche per delinquere unaltra cosa per una causa di salvaguardia della salute”. Ma il senatore M5s, che ha condotto anche una crociata per la legalizzazione della cannabis, non può capire. Lo capirà alle prossime elezioni.