Settecentosedici casi in Francia, 680 in Germania, 477 in Spagna: si spande a macchia d’olio in tutta Europa l’infezione del Coronavirus.

In una settimana la Germania ha visto crescere i casi di Coronavirus in maniera esponenziale: dieci volte in più nel giro di sette giorni.

L’Istituto Robert Koch di Berlino che sta tenendo il conto delle infezioni da Coronavirus ha svelato che il virus è presente in tutti i Land del paese tranne la Sassonia-Anhalt.

I medici del Land hanno messo in quarantena per 14 giorni gruppi di scolari rientrati ieri sera dall’Alto Adige.

Il maggior numero di contagiati da Coronavirus è nel NordReno Westfalia, seguito da Baviera e Baden-Wurtemberg.

In Francia i casi di Coronavirus diagnosticati sono, finora, 716: 103 più di ieri, ha reso noto il ministero della Salute. Le crude statistiche del dicastero d’oltralpe parlano, per il momento, di 11 morti.

Due deputati e un dipendente della buvette di Palais Bourbon, sede dell’Assemblea nazionale francese sono risultati positivi al test del Coronavirus.

Questo pomeriggio la presidenza della Camera bassa francese ha confermato il terzo caso, quello di una deputata, ricoverata. Massimo il riserbo sul suo nome.

Altre sei persone – tra questi 5 deputati e un agente – saranno sottoposte allo screening, mentre per altre quattro – tre membri del personale e una collaboratrice – il test è già risultato negativo.

Giovedì era stato il deputato dell’Alto Reno Jean-Luc Reitzer a risultare positivo.

E’ ricoverato in rianimazione e il suo stato è serio.

Da lunedì le scuole di due dipartimenti francesi, l’Oise e l’Alto Reno, resteranno chiuse per 15 giorni.

Il provvedimento, che riguarda asili nido, scuole materne, elementari, medie e licei, resterà in vigore per 15 giorni.

In Spagna, dove nelle ultime 24 ore sono morte altre due persone, per un totale di dieci, i casi confermati sono 477. La maggior parte dei contagiati sono nella regione di Madrid.

Ma più di 60 persone hanno contratto il virus ad un unico evento, un funerale a Vitoria, nei paesi baschi.

Gli abitanti della città di Haro, dove le autorità hanno registrato il maggior numero di questi casi, sono in autoisolamento obbligatorio.

In Olanda, il numero dei contagiati è passato da 60 a 188 in un giorno. Una persona è morta dall’inizio dell’epidemia.

L’Islanda ha dichiarato lo stato d’emergenza dopo che un 50enne e una 60enne si sono ammalati a causa della diffusione del Coronavirus.

L’allarme deriva dal fatto che sono i primi casi che non hanno alcun legame con viaggi all’estero.

Il sito Iceland Monitor riferisce dell’annuncio del Dipartimento della protezione civile e per la gestione delle emergenze, che ha confermato sei casi di Covid-19.

L’Islanda segnala 43 casi in totale, per la maggior parte legati a viaggi in Italia e Austria.

Lo stato d’emergenza, hanno sottolineato le autorità, implicherà l’applicazione di regole più rigorose in materia di prevenzione, ma non avrà forti ripercussioni per la popolazione.