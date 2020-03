Convivere a lungo con il virus, la sfida che ci attende passata l’emergenza

Qualche mese fa c’erano due orientamenti riguardanti Virus. Uno sosteneva che erano gli Stati Uniti a rovinare la Cina. L’altro che era la Cina a rovinare se stessa con esperimenti mal riusciti. Successivamente avanzò l’opinione di un passaggio di questo Virus da pipistrelli, roditori, bestie selvatiche all’uomo, e dall’uomo all’uomo. Quando Virus si estese ad altri paesi e la Cina guariva, dopo tregende e spietate misure, vi fu ammirazione per quel Paese, e dolore per noi. Ed avvenne un fenomeno stupefacente. La Cina è ripulita, si dice, noi, e mezza umanità, intossicati, non soltanto, ma del tutto annaspanti sui rimedi.

Molti ritengono che brancoliamo perchè non imitiamo le dragoniane scelte cinesi. A casa forzatamente, contatti spezzati, pene mortali, guarigione certa. Virus ha bisogno di contaminare, di contatti, altrimenti muore di solitudine. Tutto chiaro? No. Perchè? Perchè si afferma che Virus è persistente, che lo incontreremo per mesi, anni, che è spesso in noi senza che ne abbiamo sintomi, e poi… Ma si può credere che sessanta milioni di cinesi siano tutti guariti in due mesi, e che nell’intera Cina non vi sia ombra di Virus! O è avvenuta, se mai, una netta diminuzine della presenza di Virus, o chi sa che..? Spegnere Virus del tutto mi pare leggendario… E tornano i dubbi sull’origine di Virus… Intendiamoci, anche la Corea del Sud ha vinto, pare, la guerra conto Virus, con metodi tecnologici, l’individuazione dei portatori e dei loro contatti… Al dunque, esisterebbero due metodi riusciti contro Virus, reclusione e misure igieniche, reperibilità dei contaminanti…

E noi? Non siamo né cinesi, né coreani, noi…non siamo. Chiudiamo ma non chiudiamo stiamo in casa ma usciamo, occorrono mascherine che non abbiamo e non troviamo, respiratori che non abbiamo, i morti crescono, i vaccini sono lontani, in ogni caso ci laviamo le mani…

E’ straordinario ciò che stanno compiendo medici, infermieri, ambulanze, sindaci, governatori, a costo perfino della loro vita, ma è pur vero che la situazione non viene intaccata, al presente. Anzi, rischiamo, non soltanto noi, certo, di associare al morbo della salute il morbo dell’economia. Che fare? Avanzo una propostina, forse errata, ingenua, ridicola, ma sono convinto che Virus non sarà eliminato e che dobbiamo conviverci. E che occorre quando devi convivere con un nemico? Ti difendi. E come ti difendi? Non chiudendoti in casa, non lavorando, ma… Ma? Ma indossando qualcosa che eviti contagio. Una mascherina? Una maschera idonea a non permettere l’inalazione di Virus. E’ possibile? Deve esserlo. Ci difendiamo dai gas inconcepibile che non ci difendiamo da Virus. Magari una maschera con bomboletta di ossigeno. Sterlizzare gli ambienti di lavoro…E ricominciamo! Dico quel che scrivo perchè non credo all’eliminazione di Virus esclusivamente con la clausura, che rischia di essere vana e di condurci alla morte economica senza evitare la morte fisica. Una maschera o un rimedio anticontaminativo, e tutti gli accorgimenti ed affrettarsi ai vaccini o ritrovati. Dirai: ma se la Cina ha risolto… C’è qualcosa che non mi persuade, in Cina. E la Corea? Vedremo…Al dunque: Virus non se ne andrà, o ritornerà, cerchiamo di convivere mascherandoci ermeticamente, poi si vedrà. Ma non illudersi di vincere soltanto con la clausura. Può essere la rovina. Infine…Infine? Fare lavorare i Robot, e spartire socialmente la produzione. E me lo cici all’ultimo! Te ne ne parlerò..