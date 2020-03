Chiude la moglie in bagno per paura del coronavirus. “Mi sono consultato con i medici…”

Moglie in bagno in quaratena: “Sei positiva”. E la chiude per paura del contagio. In questo clima di follia e in questa girandola di divieti arriva una storia che ha del paradossale e rende bene la psicosi e l’isteria per il Coronavirus. La notizia arriva dalla Lituania e la fornisce il Mirror. Una “chicca” esilarante se nonfosse per il clima pesanteche fa da cornice all’accaduto. Un uomo di Vilnius, in Lituania, si era convinto che la moglie, dopo aver incontrato una cinese proveniente dall’Italia, fosse positiva al Coronavirus. Da qui la decisione di chiuderla in bagno per paura di essere contagiato.

Mette la moglie in in bagno in quarantena

La donna è riuscita ad allertare le forze dell’ordine che, una volta intervenute sul posto, l’hanno liberata. Il marito ha cercato di giustificare quanto compiuto dicendo di aver seguito i consigli dei medici. Quando il buon senso e la razionalità lasciano il posto alla follia. La psicosi da coronavirus non ha colpito solo in Italia, con gli “assalti” ai supermercati e i furti di mascherine e gel igienizzante negli ospedali: in Lituania stanno messi peggio.

Il maritino nel panico di è giustificato dicendo di aver deciso di mettere in “quarantena” la moglie dopo essersi “consultato telefonicamente con i medici” e aver chiesto quale fosse il modo migliore per contenere l’infezione. Come riporta TgCom24. Nonostante tutto, la vicenda si è conclusa pacificamente: la donna non ha sporto denuncia contro il marito, e l’uomo non è stato arrestato. E in ogni caso, morale della favola, tanto per stare tranquilli, la donna è stata sottoposta a un tampone ed è risultata negativa.