Chef Rubio vergognoso contro Berlusconi: «Grazie Silvie’, hai donato 10 milioni. E mo te ne restano solo…»

Un altro vergognoso attacco di Chef Rubio. L’Italia è in ginocchio, stremata da una epidemia che non guarda in faccia nessuno. E lui che fa?Anche in questi momenti drammatici non perde occasione per criticare e polemizzare. Su Twitter se l’è presa ancora una volta con Silvio Berlusconi. La decisione dell’ex premier di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di dieci milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano, non è piaciuta allo chef. «Grazie Silvie’. Mo te ne rimangono solo… oddio quanto fa 8 miliardi meno 10 milioni? 7,999999… oddio me so perso. Vabbè grazie». Un tweet polemico che ironizza sul gesto di grande solidarietà.

Chef Rubio e l’attacco a Berlusconi

Per il cuoco e personaggio social l’ex premier si è speso troppo poco rispetto alle sue reali possibilità economiche. Avrebbe dovuto versare molto ma molto di più. Sempre pronto a criticare e gettare veleno. Chef Rubio non è nuovo a vis polemica contro gli esponenti del centrodestra. Solo due giorni fa aveva attaccato Matteo Salvini. «Salvini in centro con la fidanzata: “Andavo a fare la spesa, o possono farla solo quelli di sinistra?”. In altri paesi l’avrebbero linciato o arrestato. Noi invece subiamo qualsiasi tipo di angheria, prepotenza, e stronzata stando a casa». Ora un altro vergognoso tweet.

La reazione del web

Sul web alcuni sinistri lo appoggiano e ne approfittano per scaricare valanghe di insulti a Berlusconi. Ma sono in tanti a non gradire. «Oltre a polemizzare sempre, quanti soldi hai dato tu?», gli chiede un utente. E un altro rincara la dose e se la prende con chi si schiera con Rubio: «E voi che criticare quando avete donato? E tu… hai donato anche solo un euro?». E c’è chi osserva: «Se tutti i miliardari o milionari seguissero il suo esempio, non sarebbe male». Un altro si chiede: «Perché dirgli male anche quando fa qualcosa di buono? Mah..».