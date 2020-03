Carla Bruni e il coronavirus. Il peggio di una first lady. La premiere dame di Francia si comporta come l’ultima delle sguattere. Tossisce per finta, simula una crisi respiratoria. E ciò davanti alle telecamere durante la settimana della moda parigina che si è conclusa lo scorso 6 marzo. “Noi non abbiamo paura, siamo della vecchia scuola”, afferma. E poi bacia sulla guancia il presidente di LVMH Fashion Group, Sidney Toledano: “Ma certo, baciamoci, non facciamo gli stupidi!”.

Il video circola in rete da ieri e vi risparmiamo i commenti. Sul cattivo gusto di Carla Bruni si sofferma anche Walter Rizzetto, deputato di FdI, il cui commento è stato rilanciato sui social dalla leader di FdI Giorgia Meloni. “E’ disgustoso – dice Rizzetto – vedere Carla Bruni scherzare in quel modo indegno sul coronavirus mentre migliaia di persone in tutto il mondo stanno soffrendo e morendo. Quelle scenette pietose da film di terza categoria le andasse a fare di fronte ai parenti delle vittime se ne ha il coraggio. Ancora una volta, secondo il mio parere, Carla Bruni si dimostra una persona scarsa non solo come modella e musicista, ma soprattutto come essere umano”.