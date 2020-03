Brucia la villa del marito che l’aveva lasciata. Ha agito su consiglio di una fattucchiera

Per riavere il marito che l’aveva lasciata, ha bruciato la villa in cui l’uomo abitava con la figlia, su suggerimento di un’amica “fattucchiera” di 59 anni e dell’ex marito di quest’ultima. Entrambi, secondo quanto riportato, l’hanno aiutata nelle fasi dell’incendio. Una storia in cui si infilano malocchi e tarocchi per cartomanti.

L’incendio e l’aiuto della fattucchiera

È stata arrestata, messa ai domiciliari e poi scarcerata l’autrice dell’incendio del 3 febbraio. Il tutto ha avuto luogo in via Gattuso a Trecastagni, nel catanese. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda.

Che cosa è accaduto dopo la separazione

La moglie collaborando con gli inquirenti, raccontava di essere stata lasciata dal marito lo scorso settembre. Una “fattucchiera” l’ha avvicina perché ha capito che era nello sconforto e nella disperazione. Si trattava di una signora 59enne (la complice).

Le raccomandazioni per evitare il malocchio

Da lì la fattucchiera le aveva dato dei consigli fino a quando non le aveva fatto maturare l’idea di bruciare la casa dove abitava il marito. In questo modo l’avrebbe fatto tornare da lei. Le aveva anche raccomandato di mantenere il silenzio qualora fossero state scoperte.