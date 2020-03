Sul dramma delle navi da crociera rifiutate dai porti all’estero. Con passeggeri italiani a bordo in difficoltà. Con connazionali, turisti e membri degli equipaggi a bordo forse contagiati dall’infezione di coronavirus. E in giro per i mari perché rifiutati anche da diversi porti di casa nostra, un solo sindaco si è fatto avanti: il primo cittadino di Piombino, Francesco Ferrari. Esponente di Fratelli d’Italia. E ad appoggiare e approvare la sua iniziativa. Il suo coraggio. La sua determinazione, è la stessa leader del partito, Giorgia Meloni, che sulla sua pagina Facebook posta il discorso del sindaco. E plaude alla svolta data al caso della Costa Diadema.

La Meloni plaude all’iniziativa del sindaco di Piombino, Francesco Ferrari

«Oggi un sindaco di Fratelli d’Italia si è fatto carico di risolvere una situazione difficile e delicata: quella della Costa Diadema». Esordisce partendo dalla risoluzione del caso nel suo post di approvazione per l’operato del sindaco Ferrari, Giorgia Meloni. Poi prosegue: «Questa nave, battente bandiera italiana e con centinaia di nostri connazionali a bordo, si trova in mare da giorni. Rifiutata da molti porti italiani perché tra i passeggeri ci sono persone malate, potenzialmente affette da Coronavirus. Questa mattina, dopo aver parlato con il Ministro De Micheli, ho sentito il Sindaco Francesco Ferrari. E la nave domani mattina attraccherà a Piombino perché il sindaco ha compreso la situazione, e con grande senso di responsabilità ha concesso alla nave di utilizzare il porto della sua città».

In mare da giorni, la nave da crociera Costa Diadema sbarca a Piombino

Permettendo così, aggiunge la Meloni, «che l’equipaggio potesse sbarcare e ricevere le cure di cui ha bisogno. Tutto ciò in completa sicurezza. Lontano dalla città e dai cittadini che non correranno alcun rischio di essere contagiati. Sono orgogliosa di Francesco e del suo grande senso di responsabilità nel gestire una situazione difficile. L’Italia è una grande Nazione, ed è soprattutto nei momenti di difficoltà che si deve dimostrare coraggio e unità. Bravo Sindaco Ferrari!».