“Sono positivo al Covid-19”. Lo scrive Guido Bertolaso su Facebook. E aggiunge: “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche.

Vincerò anche questa battaglia”.

Dieci giorni fa Bertolaso aveva accettato di essere consulente della Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo ospedale alla Fiera di Milano. Anche in quell’occasione aveva detto che non poteva tirarsi indietro dinanzi alla sfida contro il coronavirus. Una scelta, quella della Regione Lombardia, che il capo della Protezione civile Angelo Borrelli aveva commentato senza fare polemiche, affermando di essere lieto della collaborazione di Bertolaso, con il quale lo stesso Borrelli si è formato.

Successivamente Bertolaso era stato chiamato anche dal presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, per individuare un sito dove realizzare in 10 giorni una terapia intensiva da 100 posti letto. “Questa è la mia terra, sto dando una mano dove me lo chiedono, figuriamoci se non vado nelle Marche”, aveva commentato in quell’occasione Bertolaso.