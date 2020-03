Un attacco ad alzo zero. A Mattino Cinque Maurizio Belpietro non fa sconti al governo Conte. Che si è dimostrato totalmente incapace nel gestire l’emergenza coronavirus. “Ci vuole uno che decide. E non c’è. Ci vuole qualcuno in cabina di regia che decida e basta”. In collegamento esterno, il direttore de La Verità sottolinea con una certa rabbia tutti gli errori macroscopici commessi dal premier. E la sottovalutazione degli allarmi proveniente dai presidenti delle Regioni del Nord. Salvo poi drammatizzare e scatenare uno tsunami internazionale-

Belpietro: “Conte è un incapace. Deve decidere…”

“Conte si è dimostrato un incapace”, prosegue Belpietro. “Se non c’è nessuno in grado di decidere si va a sbattere. Fino a tre giorni fa non voleva chiudere le scuole. Aveva ragione il governatore delle Marche (tra l’altro del Pd) quando chiedeva la chiusura delle scuole. Andava fatta prima, no quando l’epidemia è già scoppiata”.

La politica del premier è un disastro. Conte dice che non devono decidere le Regioni, ma sbaglia. Come per il calcvio ci vuole qualcuno che decida su tutto. Non è possibile che un partita si gioca e un’altra no perché è al Nord. L’emergenza non riguarda la Lombardia o il Venteto, ma l’Italia intera. Il governo lo sa?“.