E poi arrivano le notizie che ti dispiacciono, come quella di Nicola Zingaretti positivo al coronavirus. Idealmente gli tendi la mano, anche se le baruffe arrivano fino a un minuto prima, ma è roba che ti scuote.

Soprattutto perché abbiamo seguito le ultime presenze televisive del governatore è segretario del Pd. Persino nella critica è impensabile non notare la scrupolosa, quasi maniacale attenzione ai gesti individuali. A Porta a Porta, quando lui e Bruno Vespa non si sono stretti la mano e stavano a distanza non per infrangere il galateo, ma per non dare l’idea che le precauzioni valgono per gli altri e non per sé.

In bocca al lupo a Nicola

A Nicola Zingaretti facciamo un grande e sincero in bocca al lupo e ne abbiamo apprezzato la serenità nel dare la notizia del test che gli ha riservato la brutta sorpresa della positività al coronavirus.

E’ una malattia da cui si guarisce, hanno detto gli esperti, e quindi lo rivedremo tra poco di nuovo in prima fila – dopo la necessaria quarantena – per tornare a litigare come al solito. O meglio, quasi come al solito.

Ed è davvero curiosa la coincidenza. Ieri sera la notizia del coronavirus ha lambito Matteo Salvini per via di uno degli uomini della scorta. Ora tocca – ma in misura diretta – al leader del Partito Democratico.

Zingaretti: “Coronavirus arrivato”

Colpiscono anche le modalità di comunicazione dell’infezione. “E’ arrivato, anche io ho il Coronavirus”, ha detto Zingaretti in un video postato su Facebook.

Con grande serenità ha aggiunto. “Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti in questi casi -aggiunge- Sto bene, è stato scelto l’isolamento domiciliare, continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, tranquillamente. Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni”.

E ancora, più avanti: “Ho sempre detto niente panico, combattiamo, quanto mai in questo momento -conclude Zingaretti– darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici, della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile e combatto come è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il Paese”. Bravo Nicola, forza e ce la farai!