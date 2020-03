La Cina è vicina? Manco per sogno. È lontana, lontanissima. Leggere, per credere, l’ordinanza con cui Amo Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, ha praticamente dato un calcio nel sedere ai lavoratori non-residenti in quel territorio. Un altro amante del “fai-da-te”, questo Kompatscher. Un altro – in tutto simile al suo quasi omologo campano De Luca – che sforna ordinanze come se fossero panini decidendo lui quale lievito usare.

Con il pretesto dell’emergenza sanitaria

E così, mentre ammiriamo la via cinese al superamento dell’emergenza da coronavirus, platealmente la smentiamo. Lì un unico centro di comando e catena decisionale cortissima. Qui un continuo minuetto di bozze condivise, di ruoli confusi e competenze contrapposte tra Stato, regioni e province autonome. Come quella – appunto – di Bolzano. Ci mancava giusto Kompatscher. Il raus! da lui intimato ai lavoratori non-residenti nella provincia di Bolzano, verosimilmente in gran parte di lingua italiana, appare quanto meno incostituzionale. Di certo è intollerabile. Nessuna emergenza, neppure la peste del Manzoni può giustificare una misura di questo tipo. A maggior ragione se si considera che nella stessa ordinanza Kompatscher, in conformità con il Dpcm nazionale, invita i cittadini a non uscire da casa se non per soddisfare le ormai familiari «comprovate necessità». Insomma, da un lato ordina di non muoversi e dall’altro intima di andarsene. Chi ci capisce è bravo.

Il sindaco di Bolzano: «L’ordinanza di Kompatscher va rivista»

Una contraddizione colta in pieno dal sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi. L’ordinanza, ha detto, «mi sembra eccessiva e azzardata». Di certo, ha aggiunto il primo cittadino, «va rivista e va approfondita dal punto di vista giuridico». Sarà. Intanto Kompatscher il suo colpo proibito lo ha piazzato. Solo nelle prossime ore capiremo se a Roma c’è ancora un governo in grado di tutelare i propri cittadini. Dal Brennero a Linosa. E quelli che lavorano a Bolzano non lo sono meno di chi opera a Roma, Firenze o a Napoli. Convinciamocene prima noi. E poi ficchiamolo bene in testa a Herr Kompatscher.