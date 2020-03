Alberto Angela emoziona: “Il passato è qui con noi a combattere. Non dimentichiamo chi siamo” (video)

Video emozionante di Alberto Angela: tradizione, orgoglio italiano, il valore del passato per affrontare il futuro. Parole toccanti, pronunciate durante l’introduzione a una sua puntata sulle meraviglie d’Italia sulla Rai. Con la consueta sensibilità Giorgia Meloni ha rilanciato il video dai suoi profili social. “Quando tutto questo sarà passato vi chiedo due cose: non dimenticate chi è in prima linea oggi e chi non c’è più”.

Alberto Angela ha poi proseguito: “E poi quando partirete per fare dei viaggi, premiate l’Italia, aiutate chi vive di turismo e chi oggi sta soffrendo. Così premierete anche il nostro patrimonio e tutte le generazioni passate che stanno lottando idealmente insieme a noi”. Il richiamo al passato è fondamentale per ricordare a noi tutti chi siamo e da dove veniamo. Siamo una grande Nazione, spiega. Genialità creatività: “le mie trasmissioni hanno il senso di spronare gli italiani”.

“Tremila anni di civiltà alle spalle fanno la differenza. Siamo un esempio per tutti ora”, dice il conduttore, ricordando quando appena poco tempo fa “apparivamo degli untori. Ora l’Italia è il simbolo della lotta, per tutti. Siamo un esempio”. Dobbiamo ricordare tutto ciò. Giorgia Meloni posta il video e commenta: Emozionante e saggio discorso di Alberto Angela, che racchiude una visione del passato, presente e futuro dell’Italia. Complimenti”.