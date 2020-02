Non c’è pace per la famiglia di Meredith. Trovato ferito in strada, John Kercher, 77 anni, è morto poco dopo il ricovero in ospedale il papà della studentessa 21enne uccisa a Perugia nel 2007. Una morte avvolta nel mistero, quella del padre di Meredith Kercher, che è stato trovato riverso sull’asfalto, con sparse sul corpo ferite multiple.

Londra, è morto il papà di Meredith Kercher

Braccio e gamba rotti, l’uomo era stato trovato nei pressi della sua casa a Croydon, a sud di Londra, il 13 gennaio scorso, come riporta il Telegraph. L’uomo era stato trasferito in ospedale, dove è morto oggi per le ferite riportate. «Lo abbiamo amato moltissimo e ci mancherà tanto», ha detto la famiglia in un comunicato. «Siamo vicini alla famiglia in questo momento molto triste. Stiamo indagando su questa morte che riteniamo inspiegabile», ha detto il sergente di polizia Steve Andrews. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori inglesi, John Kercher potrebbe essere rimasto vittima di un pirata della strada. Solo un’ipotesi perché, come riporta tra gli altri il Sun, quando l’uomo è stato soccorso non ricordava nulla dell’accaduto.

Trovato ferito in strada, è morto dopo il ricovero in ospedale

Un vicino, che ha chiesto di restare anonimo, ha commentato: «È molto triste. Era davvero un uomo per bene. Nessuno sa davvero quello che è accaduto. Era dall’altra parte della strada nel negozio. È uscito. C’era nebbia quel giorno. La gente è uscita dal negozio e lui era a terra». La polizia ha detto che «nonostante le indagini approfondite condotte finora, compreso l’ascolto di testimoni, e l’esame delle riprese effettuate da telecamere a circuito chiuso, non siamo ancora stati in grado di stabilire quale sia l’origine delle ferite riportate dall’uomo». Kercher aveva lavorato come giornalista per 40 anni, scrivendo anche per il Sun e il Daily Mirror.