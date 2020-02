Marco Travaglio non molla la presa. Insiste nel provare ad infierire contro colui che vive come il nemico pubblico numero uno: Matteo Salvini. Parole di astio. definizioni dettate dall’odio. Analisi che partono dal paradigma paradossale, per finire con lo sfondone più becero. Dunque, con la conclusione più livorosa che critica. L’ultimo esempio risale ad appena qualche ora fa. All’editoriale firmato dal direttore del Fatto Quotidiano. Vergato con l’insopprimibile diffidenza di sempre. Animato dall’avversione più viscerale. Argomentato con la proverbiale spocchia che contraddistingue stile e inconsistenza delle plastiche invettive indirizzate da Travaglio al leader del Carroccio.

Attacco di Travaglio a Salvini. Ancora…

Andiamo ai fatti. O meglio: agli insulti. Riferendosi alla trattativa in corso tra pentastellati e Pd in vista delle prossime elezioni regionali, Travaglio discetta su accoppiate vincenti e metodi infallibili indispensabili a «fissare un metodo» che regoli le sinergie tra i vari vertici politici incaricati. E cita, il buon Travaglio, i più rappresentativi esempi di apporti fallimentari o quanto meno discussi, resi ai vertici delle amministrazioni locali. Dunque: «candidati civici quando c’è da trovare un nuovo sindaco o governatore», scrive il direttore del Fatto. E prosegue: «Desistenze o appoggi reciproci quando il sindaco o il governatore è presentabile e compatibile, con buone chance di riconferma. Tipo, appunto, i dem Emiliano e Zingaretti in Puglia e Lazio. E le grilline Raggi e Appendino a Roma e Torino». E se già il preambolo è discutibile e inverosimile, l’insulto in cui culmina diventa davvero inaccettabile.

La replica del leader della Lega, l’indignazione degli utenti

Così, con un’iperbole logica prima ancora che politica, Travaglio aggiunge: «A quelle condizioni, meglio provare a vincere insieme che dividersi e consegnare altri pezzi d’Italia a Salvini. Il Cog***nevirus ha già mietuto fin troppe vittime». Un aggressione verbale che, sul web, ha scatenato aspre reazioni e repliche risentite. A partire da quella del diretto interessato che, dalla sua pagina Facebook, posta: «Salvini? Cog***nevirus? Il Fatto, per insultarmi, oggi parla di Cog***nevirus’. Neanche di fronte ad un’epidemia da migliaia di morti si fermano questi rancorosi. Bacioni e sorrisi per chi ci vuole male». La denuncia corre sul web. E i commenti che scatena chiariscono come la pensano moltissimi utenti. Basterà citare il profluvio di «vergogna» piovuti a profusione e inflazionati per sottolineare l’indignazione, non solo social, di chi non la pensa come Travaglio. E sono tanti…