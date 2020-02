Se Mattarella fosse un giornalista dovrebbe porsi cinque domande. Quelle classiche: chi? Che cosa? Quando? Dove? Perché?

Ma Mattarella fa il presidente della Repubblica e deve riprendere in mano quella Costituzione che non autorizza nessuno a sfasciare i nervi degli italiani solo perché ha una maggioranza parlamentare. Se vogliono ballare, lo facciano in discoteca. Non hanno il diritto di distruggere la Nazione.

Non dia l’impressione di dormire, il Capo dello Stato. E comunque esistono in circolazione sveglie funzionanti. Quelle che hanno messo al Quirinale squillano quando è sempre troppo tardi.

Mattarella non sottovaluti

L’immonda sceneggiata di queste ore non può essere sottovalutata. Per carità, nei Palazzi e nelle redazioni arriva l’eco delle telefonate quirinalizie. Ma sono gli italiani ad avere il diritto di sapere che cosa si sono messi in testa quelli che governano.