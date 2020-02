Matteo Salvini conosce i sondaggi e sa bene che Raffaele Fitto in Puglia è imbattibile. Evidentemente la polemica sul “nuovo” e sul “civico” ha altri obiettivi, come in ogni trattativa politica che si rispetti.

Ormai non c’è analisi del consenso sulla regione oggi governata da Emiliano che affermi la necessità di un candidato diverso. Gli ultimi in circolazione sono quelli della NotoSondaggi e di EmgAcqua. Sono inequivocabili.

Fitto imbattibile

Dice la società de professor Noto che Emiliano è giudicato negativamente dal 40 per cento dei pugliesi a fronte del 37 favorevoli. In una corsa pressoché solitaria perché ancora senza sfidante ufficiale è pochino.

Conosce Emiliano l’87 per cento dei pugliesi, se ne fida il 37. Fitto ha un rapporto migliore: conosciuto dall’80, si fida il 36. Ovvero: Emiliano, più lo conosci più lo eviti. Non c’è partita per i Cinquestelle.

Le liste: Centrodestra centrosinistra 44 a 30. I grillini fermi al 15, con inevitabile spaccatura in caso di qualunque alleanza. Nel Centrodestra sono appaiati Lega (17) e Fdi (16). Forza Italia al 6.

Con la candidatura Fitto si vince contro Emiliano 45 a 32. Molto più ridotto il distacco con una candidatura diversa (Altieri, neoleghista)da Fitto: oggi il governatore uscente sarebbe sconfitto 37 a 41. Noto ha anche analizzato la possibile candidatura doppia del Centrodestra: Fitto ed Emiliano al 32, Altieri stramazzerebbe al 16, Laricchia (M5s) all’11, Italia Viva con Scalfarotto al 4.

E lo scelgono anche gli indecisi

Gli indecisi. Nel Centrodestra la calamita per gli indecisi funziona più con Fitto che con Altieri: 40 a 15.

Emg parte dai temi: lavoro e sanità sono le emergenze della Puglia per il 66 e il 46 per cento degli elettori. La previsione dell’istituto è di un’alta affluenza alle urne. Il 60 per cento e già certo di andare a votare, probabilmente per un ulteriore 19.

Il voto per le coalizioni vede prevalere anche qui il Centrodestra per 46 a 31 e il solito 15 per cento grillino. Per Emg Giorgia Meloni ci ha visto giusto: Fitto surclassa Emiliano 44 a 34, e molto più ridotto e quindi a rischio sarebbe il vantaggio di un candidato leghista con Emiliano in rimonta ad appena tre punti e mezzo. In sostanza, Emiliano ha una sola possibilità di vittoria: la candidatura solitaria di Altieri che finirebbe comunque persino sotto l’esponente dei Cinquestelle, favorendo la corsa del governatore uscente…