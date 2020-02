Sei buste sospette sono state recapitate in via della Scrofa, a Roma, nell’attuale sede di Fdi. Sono in corso accertamenti sul contenuto dei plichi da parte delle forze dell’ordine. Le buste sono state recapitate nella giornata odierna e hanno insospettito il personale che è in servizio presso la sede di via della Scrofa, ospitata nello stesso stabile dove si trovano la sede della Fondazione Alleanza nazionale e i locali della redazione del Secolo d’Italia. Le buste sono state prese in consegna dai vigili del fuoco in un contenitore protetto per esaminarne il contenuto.