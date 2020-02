Sardine tristi, i leader disertano il flash mob di Roma. E spunta un palco “d’oro”

Quattro gatti o quattro sardine? Di sicuro i fondatori del movimento bolognese, che sono proprio di numero quattro, non sono venuti oggi a Roma per il flash mob “Roma non abbocca”.

Sotto quello striscione che campeggia sotto il palco a Santi Apostoli si sono dati appuntamento le Sardine, a due mesi dalla prima manifestazione di piazza San Giovanni. Ma i leader non si sono visti, forse a causa delle crescenti polemiche sulle prime espulsioni. Il flash mob è stato convocato in concomitanza con la manifestazione di Matteo Salvini all’Eur per chiedere l’abolizione dei decreti sicurezza e lanciare ”idee propositive” sul futuro di Roma.