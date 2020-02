Il presidenzialismo, storica battaglia della destra italiana, vede mobilitata Fratelli d’Italia in questo fine settimana. “Sabato 22 e domenica 23 febbraio Fratelli d’Italia sarà presente con 1000 gazebo nelle piazze italiane per raccogliere le firme per le quattro proposte di legge di iniziativa popolare, che rappresentano le battaglie storiche del partito guidato da Giorgia Meloni e della destra italiana, e che sono: elezione diretta del Presidente della Repubblica; tetto alle tasse in Costituzione; abolizione dei Senatori a vita e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Domani sabato 22 febbraio il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà presente al gazebo di piazza Cola di Rienzo a Roma alle 11. E’ possibile consultare il sito di Fratelli d’Italia per individuare la località più vicina”. Lo comunica in una nota il responsabile organizzazione del partito e deputato di FdI Giovanni Donzelli.