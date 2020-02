Si terra’ domani, sabato 22, a Mortegliano (Udine), in via Udine 28, alle ore 11, l’inaugurazione del circolo territoriale di Fratelli d’Italia ‘Norma Cossetto-Riva Destra’. Interverranno i parlamentari di Fratelli d’Italia Luca Ciriani, Presidente del Gruppo al Senato, e Walter Rizzetto, coordinatore regionale, l’Assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro, insieme al Consigliere regionale Leonardo Barberio, a ancora il Coordinatore di Fratelli d’Italia a Udine Gianni Candotto. A fare gli onori di casa il consigliere comunale Marika Diminutto, dirigente provinciale di FdI e coordinatore regionale di Riva Destra. Interverranno anche gli esponenti di Riva Destra: Maria Attianese, coordinatore provinciale di Gorizia, Angelo Bertoglio, vice segretario nazionale, e Fabio Sabbatani Schiuma, segretario nazionale del movimento federato a Fratelli d’Italia, nonche’ responsabile nazionale del dipartimento che si occupa dei rapporti con l’Associazionismo politico per il partito guidato da Giorgia Meloni. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Riva Destra, per il quale “alla crescita continua ed entusiasmante della popolarita’ di Giorgia Meloni, segue un sempre piu’ forte radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e anche la coesione tra la struttura partitica e i movimenti federati, che stanno dando anche il loro contributo alla crescita dei consensi”.

“Riva Destra -conclude la nota- lavora da due anni circa, al fine di offrire ulteriori strumenti di partecipazione e di rafforzare il progetto voluto fortemente dalla leader di FdI, nel rendere il partito sempre piu’ inclusivo”. “A seguire (ore 14) -aggiunge infine la nota- sempre nella stessa sede, si riunira’ il Dipartimento dei movimenti federati, con la partecipazione di Walter Rizzetto, Gianni Candotto e Sabbatani Schiuma”.