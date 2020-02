Roma, nomade aggredisce un’anziana di 94 anni al Pigneto e la scaraventa a terra con violenza

Ennesima scena violenta nelle strade di Roma. E ancora una volta protagonista negativa è una nomade, che ha preso di mira una donna anziana. La rapina è avvenuta al Pigneto. Una 94enne è stata aggredita all’interno dell’androne di un palazzo da una giovane.

L’aggressione alla 94enne da parte della nomade

C’è stata una colluttazione. Poi la nomade rapinatrice ha spinto a terra l’anziana ed è fuggita con la borsa. Sul posto è arrivata la polizia. Come riporta il Messaggero, la rapina si è verificata in via Conte di Carmagnola. La novantaquattrenne stava rincasando. L’anziana è riuscita ad entrare nello stabile ma la rapinatrice è stata abile a bloccare il portone. E così si è introdotta all’interno.

Tutto per un bottino di 50 euro

Poi, con violenza, la nomade ha spinto la vittima a terra. Un bottino magro: la borsa conteneva non più di 50 euro. Sono stati i residenti ad avvertire i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Il medico di bordo ha visitato l’anziana che è rimasta molto impaurita per quello che le è accaduto. Per fortuna, nonostante l’età, l’anziana non ha riportato serie conseguenze dalle percosse. Gli agenti della polizia hanno subito cominciato a ricercare la rapinatrice, che avrebbe già “colpito” in zona nei giorni scorsi.

Un mese fa scoperti quattro minorenni rom

Meno di un mese fa altra vicenda con i rom. Quattro minori erano stati identificati e denunciati, ma sono rimasti nel campo nomadi. Hanno tra i 13 e i 17 anni. Sono autori di un saccheggio alla periferia di Roma. I carabinieri hanno identificato i giovani delinquenti, dopo una lunga indagine. L’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma è nata a seguito di un furto. Il saccheggio è avvenuto nel quartiere Centocelle alla fine del mese di novembre 2019. I quattro giovani nomadi hanno depredato un negozio specializzato in vendita di articoli per sport.