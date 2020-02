Il giornalista di Repubblica Sergio Rizzo parla degli effetti della psicosi da contagio che ormai imperversa in Italia e scivola su un’annotazione che discrimina la Calabria. “L’Italia già è ferma economicamente, già se si ferma la Cina si ferma tutto se poi ci mettiamo anche noi a mettere il carico da undici diamo il colpo di grazia. Se ci mettiamo a dire che la gente non può andare a lavorare, io non lo so se l’Italia può permettersi questo”. E poi aggiunge: “Non è che si sta fermando la Calabria, si stanno fermando il Veneto e la Lombardia”. Queste ultime sono sicuramente tra le regioni più produttive d’Italia ma il paragone con la Calabria cosa c’entrava? Perché tirare in ballo una regione in questo modo discriminatorio? La frase di Rizzo non è tra l’altro passata inosservata. E giustamente si è fatto notare che da un lato alcuni giornalisti sono sempre pronti a vedere atteggiamenti razzisti anche ingigantendo episodi marginali e poi loro stessi commettono svarioni lessicali di questo tipo offendendo migliaia di italiani.