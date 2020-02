Regione Lazio, FdI attacca Zingaretti: «Manda i rifiuti fuori porta a spese dei cittadini»

«Non comprendiamo la soddisfazione di Zingaretti per l’ennesima spedizione di altre decine di migliaia di tonnellate rifiuti di Roma fuori regione. Un quantitativo che porta il totale dei trasferimenti a 100.000 tonnellate annue». Ad affermarlo è Giancarlo Righini, consigliere di Fratelli d’Italia nella Regione Lazio. «Facciamo notare che il governatore del Lazio, si è ben guardato dal comunicare il costo in soldi pubblici di questo contratto stipulato da Ama con due impianti in Toscana. Di quanto alta sia già, e di quanto aumenterà la Tari dei romani, Presidente e Sindaco non se ne curano minimamente. A Zingaretti interessa solo sbarazzarsi del problema raccolta e magari fare un po` di comunella con l`alleata Raggi per scopi elettorali».

La Giunta regionale ha approvato la delibera per l’intesa con la Regione Toscana, che consentirà il conferimento e il trattamento per i prossimi 7 mesi di circa 13.500 tonnellate di rifiuti indifferenziati nei due impianti toscani contrattualizzati dall’azienda Ama. Dopo gli accordi con Marche e Abruzzo per una disponibilità complessiva di 90.000 tonnellate