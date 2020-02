Toscani in radio aveva esclamato: “A chi interessa che caschi un ponte?”. Da Giorgia Meloni alle vittime della tragedia del Ponte Morandi, tutti avevano inveito contro tale delirio a “Un giorno da pecora su Radio2. “Chieda scusa”, avevano intimato i familiari dei defunti, umiliati e offesi. L’indignazione a furor di popolo ha indotto il fotografo radical chic a intervenire e a spiegare il fatto increscioso:

Ponte Morandi, Toscani fa un passo indietro

“Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte Morandi. Solamente la cattiveria – ha piagnucolato – può strumentalizzare una cosa simile. A me come a tutti quella tragedia interessa e indigna ma è assurdo che certi giornalisti ne chiedano conto a me”. Con queste parole ha replicato alle polemiche sul ponte Morandi.

Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia prende le distanze

Anche Autostrade per l’Italia aveva prso le distanze dalle affermazioni di Toscani: « Non comprendiamo assolutamente le affermazioni di Oliviero Toscani – ha dichiarato l’amministratore delegato Roberto Tomasi – . In ogni caso, credo sia giusto ribadire che la tragedia del Morandi è stata e sarà sempre una tragedia gravissima e ingiustificabile”. «I 43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto». Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi, aveva così risposto a Oliviero Toscani rispondendo alle parole del fotografo.