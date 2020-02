E meno male che Giuseppi Conte l’aveva infiocchettato come l’«anno bellissimo». Una sorta di cover governativa dell’Anno che verrà di Lucio Dalla. Proprio quella dove «anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno». Magari. Ma è tutt’altro che così. Per l’economia italiana, il 2020 sarà persino più brutto di come non l’avessero dipinto le peggiori previsioni della vigilia. A dirlo non sono i “gufi” sovranisti, ma l’insospettabilissima Commissione Europea. Il governo di Bruxelles ha infatti rivisto al ribasso le prospettive di crescita per il nostro Pil portando il +0,4 per cento del novembre scorso a +0,3.

Bruxelles smentisce le previsioni del governo

I rischi per le prospettive di crescita del nostro Paese restano “pronunciati”. L’economia italiana dovrebbe crescere dello 0,6 per cento nel 2021, contro lo 0,7 stimato tre mesi fa. La crescita Pil nel 2019 è stata dello 0,2; la Commissione prevedeva a novembre +0,1, ma il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva pronosticato una crescita leggermente superiore, lo 0,2 per cento. A dispetto dall’ottimismo dispensato a piene mani da premier e ministri, l’Italia è di gran lunga il Paese peggiore dell’Eurozona per la crescita attesa, sia nel 2020 che nel 2021, oltre che per il 2019. La media dell’Eurozona è dell’1,2 per cento per tutti e tre gli anni.

La Corte dei Conti: «Valutare conseguenze coronavirus sul Pil»