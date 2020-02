Ciò su cui si sta cercando di puntare – evidenzia money.it – è la flessibilità in uscita. Ma che come prezzo ha proprio il taglio sull’assegno finale. E le due proposte su cui si sta ragionando attribuiscono allo stesso un peso differente. Il governo ha inizialmente pensato allache permetterebbe di andare in pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Questa proposta di riforma delle pensioni è però da sempre osteggiata dai sindacati, perché l’assegno finale deriverebbe dal calcolo contributivo, anche per la parte di contributi versati quando ancora in vigore c’era il solo sistema retributivo, vale a dire prima del 1996.. Se si considera una pensione di 2.000 euro con il taglio si arriverebbe a 1.400,00 euro.

La seconda ipotesi di riforma delle pensioni per garantire comunque la flessibilità in uscita prevederebbe un taglio sull’assegno finale più contenuto. La proposta già presentata dal sottosegretario all’Economiaprevederebbe un’età pensionabile ferma a 67 anni, ma dando la possibilità di anticipare l’uscita anche di tre anni a chi può contare dai 36 ai 38 anni di contributi versati. Per ogni anno di anticipo la decurtazione dell’importo finale sarà del 2% fino quindi a un massimo del 6%, afferma ancora money.it . Per una pensione di 2.000 euro al netto della riduzione si arriverebbe a 1.780,00 euro. In ogni caso non sembra possibile andare in pensione in anticipo senza penalizzazioni. La seconda ipotesi di riforma sarebbe più vantaggiosa, ma la flessibilità si pagherebbe comunque con pensioni più basse.