Un viaggio virtuale in cinque dei più famosi disegni di Leonardo. Una vera e propria esplorazione in 3D della tecnica e del tratto del Genio. È l’obiettivo della mostra Leonardo, anatomia dei disegni, inaugurata oggi nella Sala del Podestà del castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano a Vinci. L’evento, curato da Pietro Marani, nasce dalla collaborazione con un team di ricerca del dipartimento di architettura dell’Università di Bologna. Sotto la guida di Marco Gaiani e Fabrizio Ivan Apollonio i ricercatori hanno realizzato l’Insight Leonardo (ISLe). Si tratta di un nuovo strumento digitale capace di esplorare antichi disegni originali, riproducendone accuratamente i dettagli grazie alla risoluzione in 4K.

