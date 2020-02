Cittadinanza, il contentino al mancato Ius soli

Sulla cittadinanza, invece, tutto si risolve con una supercazzola che girando intorno allo Ius soli e ammiccando a un più vago ius culturae ancora da approvare e su cui la sinistra buonista insiste da tempo immemore, la nuova disciplina in materia introdotta dal monistro dell’Interno punta a rispolverare vecchi codici basati sul principio del “silenzio-assenso” che, di fatto, imponevano di elargire la cittadinanza al termine di un tempo limite di 24 mesi dalle richieste formali laddove non siano state formalizzate contrarietà o riserve da parte dell’autorità statale.

Resettate le norme di Salvini: ecco cosa cambia su sanzioni e confische

Troppo restrittive e punitive le multe fino a un milione di euro alle navi delle Ong che violano scientemente le acque territoriali italiane? Niente paura: con le nuove proposte firmate dal ministro Lamorgese, il Belpaese torna a chinare il capo allo strapotere delle associazioni umanitarie tornando ad applicare multe entro e non oltre i 50.000 euro. E un altro paletto è abbattuto… Per non parlare del tema della confisca delle navi delle Ong beccate a violare le acque territoriali: come riassume emblematicamente il quotidiano milanese diretto da Sallusti, basterà dire che «grazie alle modifiche della Lamorgese la confisca scatterà solo in caso di reiterazione della violazione. Carola Rackete insomma fa giurisprudenza».

L’accordo ancora non c’è, ma l’intesa resta: cancellare Salvini

Con tanto di relativa reintroduzione della «non punibilità» per la «particolare tenuità del fatto» prevista dal Codice penale in materia di «oltraggio a pubblico ufficiale». Senza “naturalmente” stabilire delle misure alternative a tutela delle forze dell’ordine in trincea. Certo, per ora sulle proposte Lamorgese non c’è accordo. Ma sulla premessa l’intesa è: cancellare Salvini.