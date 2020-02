«Da domani inizia la mia corsa in lungo e in largo per lo Stivale». Così su Facebook di Roberto Menia annuncia il tour per la presentazione del suo libro “10 febbraio, dalle foibe all’esodo” (I libri del Borghese). «Tappe a Verbania, Vittoriale, Bari, Fermo, Pescara, Stornarella, Lavello … e non finisce qui».

Menia a Bari per il suo libro sulle foibe

L’ex deputato, padre della legge che istituito il Giorno del Ricordo nel 2004, sarà nel capoluogo pugliese mercoledì 12 febbraio alle ore 19, presso la Fondazione Tatarella, in via Piccinni. Oltre all’autore saranno presenti Fabrizio Tatarella, Paolo Scagliarini e il giornalista Francesco De Palo, direttore di Primadituttoitaliani.com.